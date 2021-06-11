У Тернополі тільки після втручання Управління Держпраці лікарям виплатили зарплату

Михайло (ім’я змінене) за основним місцем роботи працює лікарем психіатричного відділення у місцевому закладі охорони здоров’я. Цьогоріч медика вперше було залучено до роботи в складі медкомісії на призовну дільницю під час призову громадян на військову службу та взяття допризовників на військовий облік.

І все було б нічого. Адже керівник закладу охорони здоров’я, у якому працював Михайло, видав відповідний наказ про залучення його до зазначеної роботи. Проте, непорозуміння з роботодавцем виникли одразу ж після того, коли Михайло отримав заробітну плату. Йому, як згодом з’ясувалося, не було ані нараховано, ані відповідно не виплачено середній заробіток за час його роботи у складі медичної комісії. І незважаючи на його неодноразові усні звернення до бухгалтерії та керівництва медустанови з приводу проведення відповідного донарахування та виплати зароблених коштів, він їх так і не отримав.

Будучи безпорадним, Михайло у телефонному режимі звернувся до Управління Держпраці для отримання фахової допомоги щодо поновлення своїх трудових прав. Начальник відділу Управління кваліфіковано роз’яснив медику його трудові права та можливі шляхи вирішення цієї конфліктної ситуації.

Поряд з цим, фахівцями Управління було також роз’яснено й керівництву закладу охорони здоров’я вимоги трудового законодавства та відповідальність за невиплату середнього заробітку медикам за час їхньої роботи у складі медичних комісій при військкоматах.

Отож, завдяки цій інформаційно-роз’яснювальній роботі свої зароблені кошти отримав не лише Михайло, а й інші лікарі, які теж були залучені до роботи у медичній комісії при військоматі. За проведену результативну роботу Михайло щиро подякував посадовим особам Управління Держпраці від себе та від імені своїх колег за поновленні їхні трудові права та справедливу оплату праці.