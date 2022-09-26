У Тернополі церква вляпалася в будівельний скандал

Попри незгоду парафіян, на території Церкви Пресвятої Трійці УГКЦ, що на стику вулиць Чайковського, Малишка та Слівенської, зводять багатоповерхівку.

Для парафіян храму така новина стала неабиякою несподіванкою. Люди кажуть, на зеленій зоні поблизу церкви планували облаштувати духовний центр, але у пароха Іллі Довгошиї, схоже, вже давно були інші плани.

У суботу, 24 вересня, кілька десятків місцевих жителів вийшли зібралися поблизу Церкви Пресвятої Трійці УГКЦ. Люди кажуть, питань до забудовника у них немає. Усі претензії – до священника, який «благословив» початок будівництва комерційної нерухомості, – пишуть Тернополяни.