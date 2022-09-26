Голова Тернопільської облради взяв участь у круглому столі щодо покращення життя громад у час війни

На запрошення голови Чернівецької обласної ради очільник Тернопільської облради Михайло Головко взяв участь у круглому столі на тему «Російсько-українська війна та її впливи на міжмуніципальне і міжрегіональне співробітництво: механізми та інструментарій розвитку територій».

Спільно з представниками сусідніх областей, фахівцями з управлінським досвідом, науковцями, практиками, гостями з закордону учасники обговорили практичні стратегії покращення життя громад у час війни.

– Ми бачимо, як вся країна об’єднала свої зусилля на допомогу армії, відбувається активна комунікація в напрямку міжрегіонального співробітництва, однак з іншого боку простежується рух в напрямку централізації подібно до країн, де діє жорстка вертикаль і диктатура. Війна внесла корективи в організацію місцевого самоврядування. Тому саме на його підтримку та розвиток спрямовані наші зусилля, – наголосив Михайло Головко.

Він додав, що місцеве самоврядування – це базис, на якому тримається життєдіяльність держави, чим воно активніше і міцніше, тим швидше розвиватиметься країна.

– Влада на місцях є гнучкою, швидкою в прийнятті рішень, ідейною, а відтак і прогресивною, тому потребує підтримки та сприяння. Вкотре порушив питання переходу на економіку українського націоналізму, як єдиного успішного шляху розвитку держави. Дякую організаторам за запрошення, вважаю нашу зустріч конструктивною. Сподіваюся, що усі пропозиції будуть враховані і влада зробить висновки щодо першочергових дій, – зазначив Михайло Головко.