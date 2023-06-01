У Тернополі тимчасово змінили маршрути частини тролейбусів

Через вулицю Тарнавського на мікрорайон “Аляска” не їздитимуть тролейбуси.

“У зв’язку з ремонтом дорожнього покриття на вул. Мирона Тарнавського, буде частково змінено рух тролейбусів, що курсують у даному напрямку”, – зазначили у пресслужбі мерії.

Зокрема, тролейбус №5 прямуватиме від вул. Збаразької по вул. Текстильній та назад, а тролейбус №8 курсуватиме на ділянці Газопровід- Центр без заїзду на масив “Сонячний”.

Пасажирів просять врахувати цю інформацію при плануванні маршрутів.