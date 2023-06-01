14:19 | 1.06.2023
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Новини Тернополя 

У Тернополі тимчасово змінили маршрути частини тролейбусів

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Через вулицю Тарнавського на мікрорайон “Аляска” не їздитимуть тролейбуси. 

 “У зв’язку з ремонтом дорожнього покриття на вул. Мирона Тарнавського, буде частково змінено рух тролейбусів, що курсують у даному напрямку”, – зазначили у пресслужбі мерії. 

 Зокрема, тролейбус №5 прямуватиме від вул. Збаразької по вул. Текстильній та назад, а тролейбус №8 курсуватиме на ділянці Газопровід- Центр без заїзду на масив “Сонячний”. 

 

Пасажирів просять врахувати цю інформацію при плануванні маршрутів.

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