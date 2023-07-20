У Тернополі учні гімназії вийшли з плакатами під міську раду: до них викликали поліцію

Учні Української гімназії імені Івана Франка в Тернополі зібралися біля міської ради з плакатами “Ні об’єднанню”, “Ні знищенню історії”. У ситуацію втрутилися поліцейські. Про це розповіла Суспільному одна з учениць гімназії Серафима Задорожна.

За її словами, цією акцією хотіли засвідчити: вони проти об’єднання навчального закладу з технічним ліцеєм.

Серафима Задорожна, учениця. Суспільне Тернопіль

“Ми вийшли о 15:20. Були там мало часу. Під тиском поліції. Це дуже дивно, адже поліція стверджує, що жодного тиску не було здійснено, але насправді це дуже неправильне твердження, оскільки в мене є зафіксовано на відео, що був словесний тиск на дітей”.

Під час акції. Суспільне Тернопіль

“Подзвонила дитина, що їх затримали. Я кажу: “Чому тебе затримали? ” “Бо ми вийшли з плакатами проти об’єднання гімназії з ліцеєм”. Вони хотіли висловити свою думку щодо цього. З’ясувалося, за ці 3-4 папірці їх затримали. Не сподобалось якомусь одному громадянину. Ми питаємо: “Якому громадянину це не сподобалось?” Цей громадянин викликав поліцію”, – говорить мама учня гімназії Лілія Теньо.

Богдан Задорожний, батько учениці. Суспільне Тернопіль

“Тату, нас затримує поліція, хочуть вести в відділ поліції”. Я скоренько з роботи і сюди”, – сказав батько учениці гімназії Богдан Задорожний.

На місці події була класна керівниця учнів Альона Іващук.

“Діти вважають, що їх затримали, а поліція вважає, що вона їх запросила в актову залу поліцейського відділку. Для чого? Для того, щоб уникнути публічності, як пояснили мені”.

У поліції Суспільному повідомили, що з дітьми провели бесіду та відпустили додому. Учням розповіли, що неповнолітні не можуть проводити мітинги та інші заходи у громадських місцях без батьків або вчителів.