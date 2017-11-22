У Тернополі УГКЦ розпочала наймаштабнішу благодійну акцію з нагоди християнського празника святого Миколая

«Миколай про тебе не забуде» – це щорічна благодійна акція, головною метою якої є принести радість дня св. Миколая тим дітям, які в силу своїх життєвих обставин не в змозі відчути настрій свята у всій його повноті, шляхом вручення дітям подарунків від св. Миколая, а також спілкуванням з ними. Завданням помічників св. Миколая є збір складників подарунків (іграшок, солодощів, засобів особистої гігієни, шкільного приладдя тощо), пакування та вручення їх діткам. В Тернополі акція проводиться вже 13-ий рік поспіль. Відвідуємо дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей, дітей-сиріт та напівсиріт, дітей з сімей, котрі опинились у скрутному становищі. Відвідуємо дітей у їх домівках. В м. Тернопіль проживає близько 2 тис. потребуючих дітей віком до 12 років. Списки оновлюються щорічно. В рамках акції у 2017 році заплановані такі заходи: – збір складників подарунків (8.11-1515.12); – реєстрація волонтерів (помічників на Фабриці, під час розвезення подарунків та водіїв) на сайті – випічка, пакування та продаж пряників (25.11 – 17.12); – благодійний концерт (19.11) – «Майстерні св. Миколая» – творчі гуртки, розваги та ігри для розвитку дитини (проводяться для усіх бажаючих) (11-15.12); – складання подарунків на Фабриці св. Миколая (15-18.12); – вручення подарунків дітям (18-19.12); Кошти зібрані під час усіх заходів протягом акції витрачаються на закупівлю солодощів, мандарин, шкільного приладдя та засобів особистої гігієни. Фабрика св. Миколая знаходить в храмі св. свмч. Йосафата, м. Тернопіль, вул. Лучаківського, довідки за телефоном 068 242 09 89.

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