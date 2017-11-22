У роботі дорожникам допомагають камери (фото)

Камери відеонагляду розташовані на небезпечних ділянках доріг, спусках і підйомах та крутих поворотах. Наразі таких камер є 17, і працюють вони цілодобово.

У Службі автомобільних доріг пояснюють, що такі технології значно економлять час та дозволяють оперативно відреагувати на ситуації, які виникають на дорозі.

«Відеокамери функціонують в режимі он-лайн. Це дає змогу спостерігати в реальному часі за тим, що відбувається на тій чи іншій ділянці дороги, моніторити стан проїзду, інтенсивність руху, слідкувати за змінами погодних явищ, особливо у зимовий період», – пояснює керівник Служби автомобільних доріг у Тернопільській області Богдан Юлик.