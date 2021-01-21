16:39 | 21.01.2021
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Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

У Тернополі в хлопчика влучили предметом, схожим на петарду. Дитина в лікарні

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21 січня до лікарні з опіками потрапив малолітній мешканець обласного центру. Медики повідомили про пацієнта поліцейських районного управління поліції.

На місце події виїжджали працівники поліції. За попередніми даними травми, схожі на опіки від петарди, хлопчик отримав під час катання на санках поблизу 27 школи. В нього кинули невідомий предмет. Він пропалив куртку, травмувавши спину і пальці дитині.

Поліцейські встановлюють усі обставини інциденту. Якщо ви стали свідком цієї події, або вам відома інформація, яка допоможе встановити особу зловмисника, телефонуйте за номером у Тернополі (0352) 27-11-70 або на лінію 102.

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