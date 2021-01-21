В Україні відбудеться перший в історії «Ланцюг Соборності» онлайн

Створять віртуальний ланцюг, що поєднає Київ та Сімферополь 21–22 січня.



Про це повідомляють організатори.



22 січня 1919 року проголосили Акт Злуки — в єдину Українську соборну державу об’єдналися Українська Народна Республіка і Західно-Українська Народна Республіка. Рівно через 80 років після цієї доленосної події на законодавчому рівні ухвалили святкування Дня Соборності України, що засвідчує єдність нашого народу, про яку мріяли ще з княжих часів видатні державні, політичні і релігійні діячі, літописці, письменники і звичайні люди. Але шлях до свободи і незалежності був довгий і тяжкий, сповнений трагічних подій. На жаль, і сьогодні нам доводиться за це боротись і справами підкріплювати наше прагнення жити в єдиній Україні.



Живий ланцюг 2021



День Соборності — свято, що символізує не тільки об’єднання нації, але й день, коли лишаються в стороні всі суперечки. Зрозуміти, що сила в єдності нас вчить історія і нагадує сьогодення. У час, коли ми маємо українські території, непідконтрольні українській владі, День Соборності — ще один привід нагадати, що Крим та Донеччина — це Україна.



Цього року між Києвом та Сімферополем збудують перший в історії віртуальний ланцюг Соборності. Він простягнеться на 1058 кілометрів і п’ять разів перетне Дніпро, символічно поєднавши Україну.



В часи, коли випробовується єдність нашого народу, українці зможуть вписати нові сторінки в історію Соборності. І хоча живий ланцюг єдності традиційно будувався зі Сходу на Захід, цього року він повинен поєднати Україну там, де її намагаються розділити — між Києвом та Сімферополем.



Акція розпочнеться у 31 річницю «Української хвилі» — 21 січня і триватиме протягом двох днів. Вперше вона зможе поєднати усіх українців, незалежно від відстані та фізичної можливості бути присутнім, адже ланцюг Соборності буде збудований в Інтернеті.



Щоб стати у ланцюг, достатньо авторизуватися на сайті «Ланцюг Соборності»

https://unite-ukraine.com.ua Звідти автоматично підтягнеться аватарка і стане наступною в черзі із тисяч аватарок інших учасників, що мають метр за метром вишикуватись на 1058 кілометрів маршруту.



Ланцюг п’ять разів символічно перетне Дніпро: на мосту Патона, де традиційно будували живий ланцюг єдності кияни, біля Черкас, Кременчука, у Дніпрі та Запоріжжі.



В День Соборності через COVID-19 ми не зможемо як завжди взяти одне одного за руки. Але відтепер для єдності немає обмежень і відстань не має значення. Значення має лише наше прагнення бути разом — в одній соборній Україні.



21 січня відкриється доступ на сайт, де розпочнеться створення Ланцюга Соборності. А поки всі охочі приєднатися до цієї акції можуть дізнаватися про перебіг подій на сторінці https://www.facebook.com/unite.ukraine у Фейсбуці.