Монастириську районну лікарню передали міській раді

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою приведення Статуту комунального некомерційного підприємства «Монастириська міська лікарня» Монастириської міської ради у відповідність до норм чинного законодавства України у сфері медицини, Монастириська міська рада на четвертій позачерговій сесії восьмого скликання 15 січня 2021 року вирішила змінити назву комунального некомерційного підприємства «Монастириська центральна районна лікарня» Монастириської районної ради на комунальне некомерційне підприємство «Монастириська міська лікарня» Монастириської міської ради.

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