У Тернополі в мертвої безпритульної собаки виявили сказ

Сьогодні відбулося засідання державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при виконавчому комітеті Тернопільської міської ради щодо оголошення неблагополучного пункту в місті Тернополі через виявлений сказ у загиблої безпритульної собаки.

Рішенням ДНПК від 1 квітня територію гаражного кооперативу (де виявили загиблу собаку) оголошено та усю вул. Спортивна неблагополучним пунктом, а вулиці Смакули, Овочева, Головацького, Злуки, Текстильна, Генерала Мирона Тарнавського загрозливою зоною.

Незважаючи на карантинні обмеження, які діють в режимі надзвичайної ситуації на території міста, затверджено план комплексних заходів щодо ліквідації сказу З 1 квітня до 1 червня, а саме:

– проведення безкоштовної вакцинації проти сказу лікарями Міської державної лікарні ветеринарної медицини в м. Тернополі вул. Чернівецька, 24 «А» собак, котів в неблагополучній та загрозливій зонах, а також на території м. Тернополя згідно графіка щеплень на 2020 рік;

– проведення роз’яснювальної роботи через ЗМІ щодо небезпеки захворювання на сказ;

– заборонено в неблагополучній та загрозливій зоні проведення виставок, вивезення собак, котів;

– бригаді по відлову бродячих собак (ТзОВ «Дичків-Хелп») на території неблагополучної та загрозливої зони по сказу провести відлов тварин для щеплення від сказу, їх стерилізацію та ідентифікацію, а також ізоляцію в спеціальних умовах;

– встановити суворий контроль за дотриманням громадянами, керівниками підприємств, установ, автостоянок виконання «Правил утримання домашніх та безпритульних тварин (собак та котів) на території Тернопільської міської територіальної громади» та Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження».

До порушників застосовувати заходи адміністративного впливу

– ліквідувати стихійну вуличну торгівлю живими домашніми тваринами та птицею на перехресті вулиць М. Шептицького-Живова та інших несанкціонованих місцях стихійної торгівлі в м.Тернополі, які є джерелом розповсюдження інфекційних захворювань серед жителів міста та області.