Священник з Тернопільщини придумав спосіб, як посвятити паски, не контактуючи з людьми

У Лановецькому районі Тернопільської області священник Олексій Філюк запропонував освячувати паску так: великодні кошики виносити за ворота, а самим стояти на своїх подвір’ях. Він буде проходити вулицею і святити їх. Дуже приємно, що є такі розумні та свідомі люди.

Цей священник також створив групу району, де зібрав 20 000 учасників. Влітку влаштовує кіно під відкритим небом, взимку – катання на санчатах. Відома та дуже енергійна людина, про яку всеукраїнське телебачення знімає сюжети.

В часи карантину я хочу, щоб більше людей брали з нього приклад.

Олеся Кравчук