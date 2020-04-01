15:58 | 1.04.2020
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Священник з Тернопільщини придумав спосіб, як посвятити паски, не контактуючи з людьми

Irena 17 Views Прокоментуй!

У Лановецькому районі Тернопільської області священник Олексій Філюк запропонував освячувати паску так: великодні кошики виносити за ворота, а самим стояти на своїх подвір’ях. Він буде проходити вулицею і святити їх. Дуже приємно, що є такі розумні та свідомі люди.

Цей священник також створив групу району, де зібрав 20 000 учасників. Влітку влаштовує кіно під відкритим небом, взимку – катання на санчатах. Відома та дуже енергійна людина, про яку всеукраїнське телебачення знімає сюжети.

В часи карантину я хочу, щоб більше людей брали з нього приклад.

Олеся Кравчук

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