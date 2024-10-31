У Тернополі в поминальні дні до кладовищ їздитиме більше громадського транспорту

У зв’язку із очікуваним збільшенням пасажиропотоку до кладовищ 1 листопада буде збільшено кількість одиниць громадського транспорту, що курсують до міських кладовищ, розташованих на території Тернопільської громади.

Зокрема збільшується кількість транспорту у відповідних напрямках:

кладовище в с. Підгороднє: з 10:00 год до 19.30 год, автобусні маршрути №11 (5 одиниць) та № 27 (6 одиниць) виконуватимуть усі рейси до кладовища. Також додатково курсуватиме автобусний маршрут № 1а (8 одиниць);

кладовище поблизу с. Довжанка: курсуватимуть 2 автобуси маршруту № 32;

кладовище на вул. Микулинецькій: перевезення здійснюватимуть тролейбусний маршрут № 8 та автобусні маршрути №№ 5, 5а, 8, 18, 31.