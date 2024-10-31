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Новини Тернополя 

У Тернополі в поминальні дні до кладовищ їздитиме більше громадського транспорту

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У зв’язку із очікуваним збільшенням пасажиропотоку до кладовищ 1 листопада буде збільшено кількість одиниць громадського транспорту, що курсують до міських кладовищ, розташованих на території Тернопільської громади.

Зокрема збільшується кількість транспорту у відповідних напрямках: 

  • кладовище в с. Підгороднє: з 10:00 год до 19.30 год,  автобусні маршрути №11  (5 одиниць) та № 27 (6 одиниць) виконуватимуть усі рейси до кладовища. Також додатково курсуватиме автобусний маршрут № 1а (8 одиниць);
  • кладовище поблизу с. Довжанка: курсуватимуть 2 автобуси маршруту № 32;
  • кладовище на вул. Микулинецькій: перевезення здійснюватимуть тролейбусний маршрут № 8 та автобусні маршрути №№ 5, 5а, 8, 18, 31. 

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