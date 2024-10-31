В Кременці поліцейські затримали молодиків за наркоторгівлю

В Кременці правоохоронці викрили двох місцевих хлопців 1999 та 2002 років народження за підозрою у наркоторгівлі на вулицях районного центру.

Правоохоронці отримали інформацію, яка в ході здійснення оперативної закупки знайшла своє підтвердження, а після другої – підозрюваного затримали. Товар продавець оцінював 1 грам канабісу– 300 гривень.

Одразу після затримання продавця у його 22-річного спільника провели обшук, у ході якого виявили та вилучили близько одного кілограму сушеного канабісу, спеціально облаштований пристрій для вирощування рослин та грошові кошти, які спільники отримали від продажу наркотиків.

25-річного жителя Кременеччини правоохоронці затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили в ізолятор тимчасового тримання. Його дії кваліфікували за ч.2 ст. 307 КК України, а його спільника, який вирощував рослини за ч. 2 ст. 309 КК України.

Триває досудове розслідування.