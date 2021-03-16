У Тернополі вакцинують 20 священників

Релігійні лідери України підтримали вакцинальну кампанію й отримають щеплення проти COVID-19 вакциною AstraZeneca (Covishield). Сьогодні щеплення зробило близько 20 священнослужителів з Тернопільщини.

Як зазначає настоятеля Архікатедрального собору Тернополя отець Орест Павліський, дізнавшись про можливість вакцинуватися від COVID-19, вони організували священнослужителів та дали інформовану згоду на проведення щеплення.

«Я регулярно роблю щеплення від грипу. Дізнавшись про можливість щеплення від COVID-19, вирішив вакцинуватися та закликав священнослужителів. Так, на власному прикладі, ми показуємо вірянам, що лише вакцинація може подолати пандемію. Тому ми просимо і заохочуємо усіх робити щеплення», – каже настоятеля Архікатедрального собору Тернополя отець Орест Павліський.

Священники отримали щеплення, тому що, відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я, під час першої хвилі вакцинації невикористану на медпрацівників вакцину можуть вводити громадським діячам або лідерам думок.

«Постійне збільшення кількості госпіталізації та кількості хворих свідчить про стрімке поширення COVID-19 в області. Тому не потрібно нехтувати карантинними правилами. Також, непотрібно забувати про вакцинацію. В області уже щеплення зробили понад 4 тисячі осіб. Серед них: медики, громадські діячі, лідери думок, лідери й представників релігійних організацій», – каже начальниця Управління охорони здоров’я Тернопільської ОДА Ольга Ярмоленко.

Додамо, Тернопільська область отримала вакцину Oxford/AstraZeneca для вакцинації від COVID-19 в кінці лютого. Перша партія містить 16 тис. доз і призначена для імунізації 8 тис. жителів області.