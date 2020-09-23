Тернопільщина у вогні. Пожежники знову мають багато роботи

22 вересня пожежно-рятувальні підрозділи ліквідували 10 пожеж в природних екосистемах.

З утриманням сухої, теплої погоди, спостерігається підвищення показника кількості пожеж у природних екосистемах. Зважаючи на небезпеку, яку становлять такі загоряння, Державна служба з надзвичайних ситуацій закликає громадян суворо дотримуватися правил пожежної безпеки та не провокувати пожежі у природних екосистемах шляхом випалювання сухої рослинності. Пам’ятайте, що пожежі на відкритих територіях можуть призвести до непоправних наслідків!