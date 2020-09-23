Тернопільщина у вогні. Пожежники знову мають багато роботи
22 вересня пожежно-рятувальні підрозділи ліквідували 10 пожеж в природних екосистемах.
З утриманням сухої, теплої погоди, спостерігається підвищення показника кількості пожеж у природних екосистемах. Зважаючи на небезпеку, яку становлять такі загоряння, Державна служба з надзвичайних ситуацій закликає громадян суворо дотримуватися правил пожежної безпеки та не провокувати пожежі у природних екосистемах шляхом випалювання сухої рослинності. Пам’ятайте, що пожежі на відкритих територіях можуть призвести до непоправних наслідків!
15:09. с. Скала-Подільська Борщівського району, вул. Грушевського – пожежа сухої трави на площі 0,05 га. Ліквідована черговим караулом місцевої пожежної команди с. Скала-Подільська.
15:45. м. Монастириська, вул. Володимира Великого – пожежа сухої трави на площі 0,7 га. Ліквідована черговим караулом 19-ї державної пожежно-рятувальної частини.
15:56. м. Скалат Підволочиського району, вул. Калнишевського – пожежа сухої трави та 2 дерев на загальній площі 0,003 га. Ліквідована черговим караулом 24-го державного пожежно-рятувального поста 20-ї ДПРЧ.
16:34. с. Підгороднє Тернопільського району – пожежа сухої трави та сміття на відкритій території, на площі 0,6 га. Ліквідована черговим караулом 2-ї державної пожежно-рятувальної частини.
17:26. с. Підзамочок Бучацького району – пожежа сухої трави на відкритій території, на площі 0,12 га. Ліквідована черговим караулом 9-ї державної пожежно-рятувальної частини.
17:35. сел. Коропець Монастириського району, вул. Каганця – пожежа сухої трави на площі 0,2 га. Ліквідована черговим караулом місцевої пожежної команди сел. Коропець.
19:08. с. Кудринці Борщівського району – пожежа стихійного сміттєзвалища на площі 0,005 га. Ліквідована черговим караулом місцевої пожежної команди сел. Мельниця-Подільська.
19:53. с. Петрики Тернопільського району – пожежа стерні на полі на площі 1 га. Ліквідована черговим караулом 2-ї державної пожежно-рятувальної частини.
20:21. с. Лозова Тернопільського району – пожежа сухої трави на відкритій території, на площі 0,0035 га. Ліквідована черговим караулом місцевої пожежної команди с.Шляхтинці.
21:30. м. Ланівці, вул. Сагайдачного – пожежа сухої трави на відкритій території на площі 0,03 га. Ліквідована черговим караулом 11-ї державної пожежно-рятувальної частини.