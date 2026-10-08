На Тернопільщині донька під час сварки вкусила матір за палець і вдарила ногою: суд призначив штраф

Козівський районний суд Тернопільської області визнав винною жінку, яка під час конфлікту з матір’ю вдарила її ногою та вкусила за палець. За умисне заподіяння легких тілесних ушкоджень вона отримала 850 гривень штрафу.

Як йдеться у вироку суду, конфлікт між матір’ю та дочкою стався 3 вересня 2026 року близько 5:00 в одній із кімнат житлового будинку.

Під час словесної сварки донька, за встановленими досудовим розслідуванням обставинами, схопила матір за волосся та вдарила її лівою ногою в поперекову ділянку. Після цього вона схопила потерпілу за кисті рук та вкусила за другий палець правої кисті.

У результаті жінка отримала садно другого пальця правої кисті та синець правої поперекової ділянки. Судово-медична експертиза віднесла ці ушкодження до легких тілесних.

Обвинувачена свою вину визнала повністю, не оспорювала встановлені слідством обставини та погодилася на розгляд справи у спрощеному провадженні без участі сторін. Потерпіла також не заперечувала проти такого розгляду.

Суд врахував, що жінка раніше не була судима. Обставинами, які пом’якшують покарання, визнав щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення. Обтяжуючою обставиною суд назвав те, що правопорушення вчинене щодо особи, з якою винна перебуває у сімейних відносинах.

Жінку визнали винною за ч. 1 ст. 125 КК України — умисне легке тілесне ушкодження. Суд призначив їй покарання у вигляді 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — 850 гривень штрафу.

Водночас суд не застосував до неї обмежувальних заходів, передбачених ст. 91-1 КК України, оскільки мати та донька проживають окремо.

Вирок Козівського районного суду датований 29 вересня 2026 року.