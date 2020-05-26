У Тернополі від ураження електричним струмом ледь не загинув 15-річний хлопчик

Небезпечна подія сталась 25 травня в м. Тернопіль по вул. Бродівській. Близько 18.00 годин, 15-річнний тернополянин, перебував на території ВП «Пасажирське вагонне ДЕПО Тернопіль» і за невідомих обставин зазнав ураження електричним струмом.

Хлопчика привезли в Тернопільську обласну дитячу лікарню, де медики встановили, що у потерпілого закрита черепно-мозкова травма, електротравма та опіки тіла 30%. Наразі стан дитини важкий.