У Тернопільській області проводитимуть тестування методом ІФА

Незабаром на Тернопільщину надійдуть тест-системи для обстеження населення на COVID-19 методом ІФА (імуноферментного аналізу). Основною метою ІФА-тестування є можливість виявити антитіла до коронавірусу. Про це повідомила під час брифінгу в ОДА головна санітарна лікарка Тернопільської області Оксана Чайчук.



«У найближчі дні ми очікуємо тест-системи для тестування методом імуноферментного аналізу. Ми будемо визначати імуноглобуліни G. Тестування зможе виявляти не лише факт зараження на коронавірус, а й тих, хто вже перехворів ним. Це дасть можливість формувати більш точну статистику. А на основі цих даних ми зможемо визначати рівень імунітету в нашій області і чи готові ми до нової хвилі», – зазначила Оксана Чайчук.

Також вона зазначила, що Міністерство охорони здоров’я України затвердило алгоритм проведення тестування на антитіла до коронавірусу. У першу чергу тестування будуть проходити люди, які перехворіли на COVID-19, медики, які мали контакт з хворими, представники Нацполіції, Нацгвардії, Держприкордонслужби, а також діти та люди , яким виповнилося 65 років.

«Як тільки ми отримаємо тест-системи, ми одразу почнемо робити ці дослідження», – констатувала Оксана Чайчук.

За її словами, в ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ Україна» наявні технічні та кадрові можливості для такої діагностики.

Заклади охорони здоров’я області, де функціонують мобільні бригади, які при необхідності здійснюють відбір матеріалу у хворих, контактних осіб, забезпечені пробірками для ПЛР діагностики COVID-19.

Довідково. Антитіла класу G з’являються, як правило, з 7-10 дня від появи клінічних симптомів. Цей тест визначає чи мала людина контакт з інфекцією, чи перенесла вона хворобу. Його можна зробити і через кілька місяців після захворювання, він має показати наявність антитіл. Ці тести не призначені для діагностики захворювання з першого дня.