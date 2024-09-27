У Тернополі відбудеться історична премʼєра Третьої симфонії Бориса Лятошинського

1 жовтня о 15:00 у концертній залі Тернопільського мистецького фахового коледжу імені Соломії Крушельницької відбудеться презентація проєкту «Третя симфонія Бориса Лятошинського. Історична прем’єра».

Проєкт ставить за мету актуалізацію творчого спадку визначного класика української музики Бориса Лятошинського.

Його Третя симфонія, створена по завершенню Другої світової війни, належить до найвидатніших творів композитора і вирізняється глибоко національним утіленням споконвічної для європейського мистецтва колізії: протистояння добра зі злом. Прем’єра твору відбулась у жовтні 1951 й мала шалений успіх у слухачів, втім провладна верхівка Союзу радянських композиторів брутально розкритикувала Третю симфонію Лятошинського як антинародну і формалістичну, прирекши першу редакцію твору на забуття.

Реконструкція першої редакції Третьої симфонії Бориса Лятошинського прозвучить у великому концертному турі містами України. Композитор і дослідник Гліб Фаренюк нещодавно віднайшов досі невідомі фрагменти партитури Третьої симфонії й за ними реконструював та переклав твір для виконання на двох фортепіано. Тож тепер почути реконструкцію першої редакції Третьої симфонії Лятошинського може кожен. Передуватиме концерту лекція, під час якої Гліб Фаренюкпредставить найновіші архівні знахідки і розповість про історію й значення цього твору для української музичної спадщини.

«Музика Бориса Лятошинського має несамовиту мистецьку цінність, втім до сьогодні залишається маловідомою. І це неймовірно прикро, бо саме Лятошинському ми завдячуємо абсолютно самобутньому втіленню музичного модерну в Україні. Не можу натішитись, що в межах нашої поїздки ми матимемо можливість як говорити про Лятошинського, так і виконати реконструкцію першої редакції Третьої симфонії», — зазначає автор проєкту.

Симфонія прозвучить у виконанні чотирьох молодих піаністів: Гліба Фаренюка, Олександра Олійника, Максима Шадьката Богдана Волошина.

Подія відбудеться у партнерстві з Національним будинком музики в межах Гранту Президента України для молодих митців в рамках реалізації проєкту «Третя симфонія Бориса Лятошинського: деміфологізація першої редакції».

Автор проєкту висловлює подяку спадкоємиці Бориса Лятошинського, кандидатці мистецтвознавства, голові «Фундації Лятошинського» Тетяні Гомон за всебічну підтримку під час архівної роботи зі спадщиною композитора.