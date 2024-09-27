Статус УБД присвоюватимуть автоматично

Набула чинності постанова уряду, яка дозволить надавати статус учасника бойових дій без додаткового звернення – автоматично. На думку аналітиків Центру спільних дій, це зменшить бюрократичну тяганину й корупційні ризики в процесі отримання УБД.

Згідно з новим порядком, командири військових частин вноситимуть до Єдиного державного реєстру ветеранів війни дані про військовослужбовців, які виконують бойові завдання. Саме на основі цієї інформації статус УБД надаватиметься автоматично. “Крім того, за допомогою реєстру буде систематизовано дані про осіб, які отримали статус учасника бойових дій,” – зауважує Оксана Заболотна, керівниця напряму моніторингу й рішень Центру спільних дій.

Про надання УБД людину повідомляють про це електронною поштою або через уповноваженого військової частини. Для підтвердження статусу потрібно отримати витяг з реєстру. Новий порядок поширюється на всіх військовослужбовців, правоохоронців та членів добровольчих формувань територіальних громад. Проте працівники СБУ та розвідувальних органів отримуватимуть УБД за старим порядком.

Міністерство у справах ветеранів впродовж наступних чотирьох місяців має доопрацювати Єдиний державний реєстр ветеранів війни, щоб забезпечити технічну можливість обробляти інформацію, необхідну для надання статусу УБД, а також підʼєднати до реєстру органи сектору безпеки та оборони. До реєстру ветеранів вноситимуть дані про військовослужбовця (ПІБ, звання, посада), а також про період, місце та наказ, на підставі якого людина виконувала бойове завдання. Це робитимуть протягом пʼяти днів після початку завдання в зонах бойових дій або на окупованих територіях.

Міноборони має розробити та постійно актуалізувати довідник районів ведення бойових дій, які визначаються рішенням Головнокомандувача. Оксана Заболотна зазначає, що завдяки цьому рішенню статус УБД зможуть отримати лише ті, хто дійсно бере участь у бойових діях. “Той, хто ніколи не наближався до фронту, не зможе розраховувати на статус учасника бойових дій. А автоматичне присвоєння УБД усуває корупційні ризики, щоб статус присвоїли незаслужено,” – резюмує аналітикиня.

Серед ризиків Оксана Заболотна виділяє небезпеку витоку даних: “Внесення даних про виконання актуальних бойових наказів може призвести до розкриття інформації про чисельний та персональний склад військ, які виконують бойові завдання, у разі витоку інформації з реєстру.”

Нагадаємо, 2 грудня 2023 року набрав чинності закон , який дозволив подавати заяву на отримання статусу УБД в електронній формі через портал Дія та Єдиний державний реєстр ветеранів війни.