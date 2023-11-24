У Тернополі відбудеться забіг Святих Миколаїв
9 грудня на набережній Тернопільського ставу відбудеться традиційний костюмований забіг Святих Миколаїв. Дистанція – 5 км.
Цьогорічний забіг проводять під девізом «Стань Миколаєм для Захисників» для того, щоб сформувати необхідні теплі подарунки для наших військових.
Видача стартових номерів о 10:30, старт яскравого забігу – 11:00.
Для участі у спортивному заході потрібно:
- перейти за посиланням та заповнити електронну форму;
- підготувати костюм на новорічну тематику чи елемент святкового образу, у якому подолати 5 км.
Усі учасники забігу отримають ексклюзивні фінішні медалі, смаколики та неймовірний святковий настрій.
Крім того, кожен учасник може і сам, додатково, принести доповнення до подарунку нашим воїнам (конфети, кофе, какао, сухе молоко, смаколики тощо).
Організатори: Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення, управління розвитку спорту та фізичної культури, Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення та Федерація легкої атлетики Тернопільської області.