У Тернополі відбулося свято розколяди

2 лютого з нагоди завершення різдвяних свят тернопільська молодь зібралася на свято розколяди від спільноти «Українська молодь – Христові». Спільно попрощатися з колядою та ще раз гучними українськими різдвяними піснеспівами прославити Христа Спасителя зібралися молоді люди, гості свята у актовій залі третього корпусу Галицького коледжу ім. В’ячеслава Чорновола (вул. Лепкого 12а).

Відвідувачів було чимало, адже програма заходу та запрошені колядники були особливі. А саме: камерний хор «Саnto Nobile» з художнім керівником та диригентом Оксаною Шуфлітою, який вразив усіх довершеним виконанням різдвяних колядок; Ірина Музика, солістка гурту «Фіра», яка представила сольне виконання українських колядок; християнська молодь УМХ парафії Пресвятої Трійці, яка представила патріотичний вертеп, та члени Молодіжного націоналістичного конгресу Тернополя, які показали повстанський вертеп.

Відтак, духівник спільноти о. Олег Харишин звернувся зі словами привітання та духовних настанов. Далі відбулося частування, спільна коляда у привітній різдвяній атмосфері, конкурси та танці.

прес-служба архиєпархії