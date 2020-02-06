Стало відомо, де саме спорудять пам’ятник до 100-річчя Чортківської офензиви

Пам’ятник до 100-річчя Чортківської офензиви спорудять біля Катедрального собору Верховних Апостолів Петра та Павла у Чорткові.

У середу, 5 лютого, в сесійній залі відбулося засідання архітектурно-містобудівної ради, де розглянули питання щодо розміщення меморіального комплексу до 100-річчя Чортківської офензиви. Зустріч відбулася за участі міського голови Чорткова Володимира Шматька, Преосвященного владики Димитрія Григорака, працівників міської ради, членів виконавчого комітету, архітекторів та громадськості міста.

Члени ради розглянули два запропоновані варіанти місця спорудження меморіального комплексу – на території Катедрального храму Верховних Апостолів Петра і Павла або на центральному міському кладовищі, що по вул. Степана Бандери.

Члени засідання підтримали рішення щодо спорудження пам’ятного знаку біля собору Верховних Апостолів Петра і Павла. Архітектори, які взяли участь у засіданні, підтвердили композиційну доцільність розміщення меморіалу на прилеглій до храму території.

Надалі буде оголошений конкурс серед митців, які зможуть запропонувати своє бачення меморіального комплексу.