У Тернополі ДСНС-ники рятували дитину від… дверей

8 вересня о 13:58 на номер екстреного виклику «101» надійшло повідомлення про надзвичайну подію з участю дитини 12 років. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Тернопільській області.

Рука дитини застрягла у вхідних дверях багатоквартирного житлового будинку, що на вул. Іллі Рєпіна, 18, в м. Тернопіль. Всі спроби самостійно вивільнитись результату не дали. Очевидці події викликали рятувальників.

Фахівці ДСНС, що прибули на виклик вжили всіх необхідних заходів та деблокували руку дитини.