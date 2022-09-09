16:27 | 9.09.2022
ГАРЯЧЕ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

У Тернополі ДСНС-ники рятували дитину від… дверей

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

8 вересня о 13:58 на номер екстреного виклику «101» надійшло повідомлення про надзвичайну подію з участю дитини 12 років. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Тернопільській області.

Рука дитини застрягла у вхідних дверях багатоквартирного житлового будинку, що на вул. Іллі Рєпіна, 18, в м. Тернопіль. Всі спроби самостійно вивільнитись результату не дали. Очевидці події викликали рятувальників.

Фахівці ДСНС, що прибули на виклик вжили всіх необхідних заходів та деблокували руку дитини.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *