Тернопільська сім’я Максима Антонишина пожертвувала 2-річному закарпатцю 5 млн на рятівний укол

Максимко Антонишин нещодавно виграв ліки від СМА в благодійній лотерею і тепер його рідні спрямовують раніше зібрані кошти на благодійність. 2-річному Павлику Мотичці із Закарпаття, який теж бореться із СМА, вони перерахували 5 млн грн.

Також рідні хлопчика повідомили, що за один день, 15 листопада, небайдужим людям вдалося зібрати ще понад 1,8 млн грн для допомоги Павлику.

Про благородний вчинок повідомила Марія Мотичка — мама хлопчика.

«Досі не можу повірити. Саме завдяки вам, волонтерам, простим небайдужим людям нам вдалося зібрати рекордні для нашого збору 1,8 млн грн. Особливу подяку ми висловлюємо нашим благодійникам, сім’ї Максимчика Антонишина. Ця сім’я зворушила мене несподіваною новиною. Пишу, а руки до сих пір тремтять, а очі повні сліз… Максимчик не просто подвоїв наш вчорашній рекорд, а перерахував нам 5 мільйонів гривень», – написала вона у соцмережі Facebook.

До слова, напередодні закарпатські волонтери оголосили, що усі кошти, відправлені на рахунки хлопчика у понеділок, 15 листопада, подвоїть анонімний благодійник. І цими благодійниками виявилися батьки Максима Антонишина із Тернополя.

Павлик Мотичка із села Синевир Міжгірського району має важкий діагноз – спінальна м’язова атрофія. Для того, щоб врятувати життя і здоров’я дитини, потрібні найдорожчі у світі ліки – укол від СМА, вартістю 2 млн доларів. На Закарпатті вже тривалий час збирають гроші для дитини, тут неодноразово влаштовували масові благодійні заходи для того, щоб допомогти родині Павлика назбирати необхідну суму. У Будапешті, де нещодавно дитина проходила обстеження, лікарі сказали, що час ще є, але без рятівної ін’єкції від СМА — не обійтись.