У Тернополі відновили можливість розраховуватися телефоном

Від завтра, 2 серпня у Тернополі буде відновлено можливість оплати у громадському транспорті пристроями з NFC (телефон, годинник, фітнес-браслет).

Також актуальними є всі інші способи безготівкової оплати: з допомогою персоніфікованого квитка, проїзного квитка та банківською карткою

Нагадаємо, у зв’язку із проведенням технічних робіт у процесінгу банку-еквайра з 10 липня було тимчасово призупинено можливість оплати у громадському транспорті пристроями з NFC.