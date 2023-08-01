17:41 | 1.08.2023
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Новини Тернополя 

У Тернополі відновили можливість розраховуватися телефоном

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Від завтра, 2 серпня у Тернополі буде відновлено можливість оплати у громадському транспорті пристроями з NFC (телефон, годинник, фітнес-браслет).

Також актуальними є всі інші способи безготівкової оплати: з допомогою персоніфікованого квитка, проїзного квитка та банківською карткою

Нагадаємо, у зв’язку із проведенням технічних робіт у процесінгу банку-еквайра з 10 липня було тимчасово призупинено можливість оплати у громадському транспорті пристроями з NFC.

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