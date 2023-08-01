Концерт  Юрія Великого з програмою “ДУШЕВНО, ПО-ДОМАШНЬОМУ”!  у Тернополі

17 вересня у Тернополі ПК “Березіль” відбудеться виступ Юрія Великого – найкращого українського коміка-пародиста. Його гострий гумор став потужною зброєю в антиросійській пропаганді. З лютого 2022 артист взяв участь у понад 200 благодійних концертів для військових та волонтерів. Серед них – сольні концерти в Києві, Дніпрі, Кам’янському, Черкасах та Одесі, які розпочали благодійний тур Україною з програмою “ДУШЕВНО, ПО-ДОМАШНЬОМУ”. Частина коштів від усіх концертів в турі буде направлена на купівлю дронів та пікапів для військових. На сьогодні вже зібрано понад 170.000 грн.

Юрій Великий – гуморист, пародист, людина-емоція, буря, просто божевілля. Його пародії набирають мільйони переглядів та розлітаються на цитати й підтримують українців у найважчі часи. Перша пародія – на Лукашенка – була записана в бомбосховищі через 4 дні після початку повномасштабного вторгнення – 28 лютого. І понеслося – Путін, Соловйов, Кива, Кадиров, Пригожин, українські політики та військові – від президента Зеленського до Буданова.

Чого ж варто чекати на концерті? Ви гарантовано отримаєте багаж влучного сарказму й гумору у концертній програмі «Душевно, по-домашньому». Крилата фраза переляканих росіян, які втікали з окупованого Криму під час бавовни, стала приводом для стьобу. А от для Юрія – окремим тематичним івентом. Програма вже доповнилась новими пародіями, і може у цю мить він придумав ще один жарт. Бо приводів, погодьтесь, вдосталь. А з почуттям гумору в українців завжди було відмінно. Приходьте зарядитись гарним настроєм!

Більше – від самого Юрія Великого: «Такі концерти направлені на створення позитивних емоцій у глядачів, тому що гумор в наш час дуже потрібен для підтримки бойового духу і покращення настрою. Ми зібрали найкращу програму за останній рік, тому я впевнений, що очікування глядачів виправдаються на 100%.





На концерті глядачі зможуть побачити більше десятка пародій, серед яких будуть як улюблені українські діячі, так і відомі представники країни агресора. Думаю, обов’язково з’являться й нові персонажі. Хто це буде? Нехай поки залишиться маленькою інтригою.

У тих містах, де вже пройшла частина концертів, нас дуже тепло зустрічали глядачі, які змогли отримати не тільки задоволення від концерту, але й взяти участь у благодійних аукціонах та задонатити на допомогу нашим захисникам. І наш обов’язок – підтримувати тих, хто щодня стоїть на захисті нашої країни».

ЩО: Концерт Юрія Великого з програмою “ДУШЕВНО, ПО-ДОМАШНЬОМУ”!

ДЕ: Палац культури “Березіль”

КОЛИ: 17 вересня 2023 початок о 18:00

КВИТКИ: https://bit.ly/VelykiyTernipil