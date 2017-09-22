У Тернополі влаштували велопробіг з нагоди Міжнародного дня без автомобіля

Сьогодні, 22 вересня, у багатьох країнах відзначають Міжнародний день без автомобіля (World Carfree Day). До акції долучився Тернопіль, вулицями міста пройшов велопробіг. Організувала захід територіальна організація партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність».

Велопробіг стартував на центральній площі міста і відбувся за наступним маршрутом – Театральний майдан, пляж «Циганка», Надставна церква.

«Незважаючи на дощову погоду, ми повністю проїхали запланованим маршрутом. Метою велопробігу є привернути увагу громадськості до негативних наслідків, які спричинені через велику кількість автомобілів. Одним з таких проблем є високий рівень забруднення повітря. Сьогоднішнім заходом хочемо нагадати, що кожен з нас може долучитися до поліпшення екологічного стану. Замість автомобіля можна скористатися альтернативним видом транспорту – велосипедом. Окрім цього, щодня можна вжити прості заходи. Наприклад, організатори всесвітньої акції “World Carfree Day” підрахували, що елементарне регулювання двигуна автомобіля може скоротити шкідливі викиди на 10%. Тобто кожен може вплинути на поліпшення екологічної ситуації», – каже керівник секретаріату Тернопільської територіальної організації партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Володимир Дзудзило.

Зазначимо, вперше акція “День без автомобіля” пройшла у Франції в 1998 році. Тоді в заході брали участь близько двох десятків міст. До 2001 року до руху офіційно приєдналися більше тисячі міст у 35-ти країнах. За приблизними оцінками, в акції “День без автомобіля” щороку беруть участь більше 100 мільйонів осіб у 1,5 тисячі міст світу.