Як привітали з днем народження Соломію Крушельницьку в Тернополі: фоторепортаж

Народний депутат України, міський голова Тернополя 2006-2010 років Роман Заставний, який подарував місту пам’ятник оперній діві С. Крушельницькій, привітав тернополян із 145-річчям від дня народження славетної землячки.

Соломію Крушельницьку відтворили у бронзі такою, якою вона була у 1893-1894 рр. Саме тоді, у 22 роки, співачка залишила наше місто і поїхала спочатку в Львів та Київ, а потім у Італію. Пам’ятник встановлено в середмісті Тернополя 22 серпня 2010 року.

Нинішні урочистості відбулися з оркестром. Священнослужителі запросили присутніх до молотви. Представники влади та пересічні тернополяни поклали квіти до підніжжя монумента.

– Мені надзвичайно приємно вітати тернополян з чудовим святом – днем народження великої українки, примадонни, яка впевнено зійшла на світовий олімп, – зазначив Роман Заставний. – Сьогодні Тернопіль засвідчив своє відношення до Соломії Крушельницької, яка прославила нас на весь світ, показала велику душу української нації.

Роман Йосипович звернувся до молоді Тернополя із закликом брати приклад із Соломії: “Надихайтеся її постаттю, рухайтеся життям впевнено, відверто і щиро, як це робила велика Соломія. Завдяки таким, як вона, й вижив український народ. Слава Соломії!”.

Після урочистостей біля пам’ятника, в обласному краєзнавчому музеї відбулося спеціальне погашення поштової марки та відкриття виставки, присвяченої Соломії Крушельницькій.