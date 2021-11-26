У Тернополі водій маршрутки за стоячих пасажирів отримав штраф

Тернопільський міськрайонний суд призначив покарання для водія маршрутки, який порушив правила перевезення пасажирів під час карантину.

Як вбачається із матеріалів справи, факт порушення працівниками поліції був зафіксований 14 жовтня цього року у Тернополі. Близько 11.50 на проспекті Бандери водій автобуса марки “Богдан” на міському маршруті №11 перевозив пасажирів у більшій кількості, ніж є місць для сидіння.

У салоні автобуса поліцейські нарахували 32 пасажири, тоді як технічною характеристикою транспортного засобу передбаченого лише 22 місця для сидіння пасажирів.

Таким чином водій комунального підприємства “Міськавтотранс” порушив правила перевезення пасажирів під час карантину. На кермувальника склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 44-3 КУпАП.

У судовому засіданні водій пояснив, що перевозив пасажирів у понаднормовій кількості, оскільки про це просили пасажири, які хотіли доїхати до цвинтаря. При визначенні покарання водій просив обмежитися усним зауваженням. Втім суддя вирішив по-іншому – враховуючи характер порушення, накласти адміністративне стягнення у вигляді штрафу.

Відтак, Тернопільський міськрайонний суд постановив водія маршрутного автобуса визнати винним у вчиненні порушення, передбаченого ч. 1 ст. 44-3 КУпАП, та призначив йому покарання у вигляді штрафу у розмірі 17000 гривень.

Водій не погодився із цим рішенням і наразі оскаржує постанову в Апеляційному суді.

Олена РОМАНЮК

Тернополіс