“Діти не вмирають — вони стають янголами”: у ДТП загинув 14-річний школяр Володя Корб’як

ДТП обірвало життя 14-річного Володі Корб’яка з Млинівців, що на Зборівщині. Хлопчика збив автомобіль на вечірній трасі, невдовзі він помер у лікарні, пише 20 хвилин.

У школі, де навчався підліток, – його портрет з чорною стрічкою, живі квіти і лампадки. Ті, хто дружив з Володею, не відходять від портрету і навіть не намагаються приховати сльози. Уроки хоч і були, але вони й на уроки були несхожими — вчителі, зібравши всі сили у кулак, намагались заспокоїти дітей та пояснити, чому життя Володі так швидко обірвалось…

Це як страшний сон…

26 листопада у Млиновецькому НВК уроки не відмінятимуть. Усіх, хто захоче провести друга та однокласника в останню путь, дозволять це зробити у супроводі батьків чи вчителів. А за день до похорону у школі думають, як достойно провести для знаного хлопчика, якого «було повно всюди» і якого тут так любили, «останній дзвоник». Бо, кажуть, він на це заслужив.

— Немає слів, щоб висловити всю тугу, печаль… Це як страшний сон. Біль розриває наші серця і досі ця думка не вкладається в голові, — каже вчителька біології та основ здоров’я Млиновецького НВК Тетяна Зубрик. — Боляче навіть подумати про те, що ми більше його ніколи не побачимо. Неймовірно важко пережити таку втрату батькам, бо найжахливіше в житті — ховати свою дитину.

Володя вчиться в 9 класі, продовжила вчителька, навіть не подумавши говорити про учня в минулому часі. Активний, життєрадісний, щедрий юнак, який тільки починав будувати свої плани на життя, вдихав кожну його мить на повні груди, радував своїх близьких та друзів, мріяв, любив…

Життя у школі, яка завжди нагадувала вулик, особливо на перервах, ніби зупинилось. У коридорах тиша…

— Діти не вмирають — вони стають янголами та дивляться на нас з небес! Ми всі щиро співчуваємо сім’ї Тетяни та Михайла Корб’яків з приводу трагічної загибелі їхнього старшого сина Володимира… Вічний спокій твоїй душі, Володю! — каже педагог.

Вийшов лікар і сказав, що Володі більше немає

Вчителька одразу після аварії дізналась, що Володю збило авто. Не повіривши, передзвонила до Володиного батька. Той саме їхав з Тернополя до лікарні, і, на жаль, підтвердив страшну звістку. Тато плакав…

— ДТП сталась близько 20-ої, я вже невдовзі була в лікарні, тут були мама, тато, інші близькі люди, — стримуючи сльози, згадує пані Тетяна. — Вийшов лікар, і сказав, що Володі більше немає. Неможливо передати все словами…

Невдовзі дізнались про трагедію й учні школи та однокласники Володі. Діти відмовлялись вірити, що їхнього друга вже немає.

— Володя був дуже активним, вмів дружити не лише з однолітками, а й з молодшими та старшими за нього дітьми, зі всіма знаходив спільну мову і завжди готовий був прийти на допомогу, — пригадує Юрій Голояд, вчитель трудового навчання. — Він дуже компанійський. Що доручили — все виконував. І наш, вчителів, і дітей стан не передати… Це був дуже важкий день.

Володю у школі згадують як дуже чуйну і щиру дитину. Часом він був надто активним, брав участь у веселих перервах та буквально всіх заходах, що проходили у школі. Всюди він був першим. Про отаких кажуть «їх всюди багато», але обов’язково з теплою посмішкою. Зараз залишився тільки біль…

Він мріяв стати механіком, бо дуже любив машини і техніку. Проте, куди і коли вступатиме, ще не визначився. Надто серйозно підходив до питання вибору майбутнього фаху, тому й вагався, розглядаючи кілька варіантів. Не спішив, бо був переконаним, що попереду багато часу…

Односельці щиро співчувають батькам, малій сестричці-п’ятикласниці та наймолодшому з братиків, який ще ходить у садочок.

Водій обганяв і збив хлопця

Нагадаємо, з важкими тілесними ушкодженнями бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала неповнолітнього жителя Зборівської територіальної громади. Травми чотирнадцятирічний хлопець отримав в результаті автопригоди. Аварія трапилася 24 листопада близько 20:00 на автодорозі Почаїв-Зборів, неподалік села Млинівці.

За попередньою інформацією, дев’ятикласник перебував на проїжджій частині, коли водій автомобіля ВАЗ, здійснюючи маневр обгону, виїхав на смугу зустрічного руху і збив юнака. Траса не освітлювалася, і кермувальник не помітив пішохода, повідомили у поліції.



— За попередніми даними, водій був тверезим, — повідомили у відділі комунікації головного управління Нацполіції в області. — У нього взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Даний факт внесений в ЄРДР, згідно з ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України.

Ірина Белякова, 20 хвилин.