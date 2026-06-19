Від аптечок до дронів: волонтерів RIY Vancouver відзначили нагородою МЗС «Бурштинове серце»

Волонтерська ініціатива RIY Vancouver, яка вже понад чотири роки підтримує Україну з Канади, отримала почесну відзнаку Міністерства закордонних справ України — «Бурштинове серце». Нагороду від імені МЗС України вручили під час урочистої церемонії за участю Генерального консула України в Едмонтоні Вікторії Божко.

RIY Vancouver була створена тернополянами Олександром Воробцем та Віталієм Кубацьким на початку повномасштабного вторгнення Росії. Від перших днів війни команда взялася за забезпечення українських військових засобами тактичної медицини, а згодом масштабувала свою діяльність, допомагаючи з медевакуаційними автомобілями, дронами, тепловізорами, оптикою, маскувальними сітками та проведенням благодійних заходів на підтримку України.

Сьогодні RIY Vancouver об’єднує десятки активних волонтерів і є однією з найвідоміших українських громадських ініціатив у Великому Ванкувері. Команда організовує благодійні фестивалі, культурні події, аукціони, інформаційні кампанії та акції на підтримку українських військовополонених і викрадених Росією дітей.

Символічною є й сама нагорода.

Бурштин — це закам’янілий час, янтарна сльоза прадавнього лісу. Переживши темряву російської окупації Бучі, цей самородок зберіг у собі сонячне тепло. Саме тому Міністерство закордонних справ України втілило цю ідею в анатомічне «Бурштинове серце» — живий символ вдячності людям, які підтримують Україну далеко за її межами. Це серце без фальшивих кутів — справжнє, гаряче та безстрашне.

За роки діяльності команда RIY Vancouver стала невід’ємною частиною української громади Канади. Волонтери не лише допомагають фронту, а й підтримують українську культуру, проводять політичні та громадські акції, нагадуючи світові про війну та боротьбу України за свободу.

Сила RIY Vancouver — у людях. Разом вони створили потужну команду, яка щодня працює на медичному, гуманітарному, дипломатичному та культурному фронтах.

Отримуючи відзнаку, засновник організації Олександр Воробець подякував за високу оцінку роботи команди:

«Від імені нашої волонтерської організації RIY Vancouver я хочу щиро подякувати Міністерству закордонних справ України за цю високу відзнаку. Окремо дякуємо Генеральному консулу Вікторії Божко за підтримку нашої діяльності в Канаді. Ми віримо, що допомагати Україні – це не лише обов’язок, а честь. І для нас надзвичайно важливо знати, що наша підтримка оцінена на Батьківщині. Ця нагорода – це не просто символ, а нагадування, що ми разом, і що кожен наш крок допомагає наблизити перемогу. Дякуємо за довіру. Ми продовжимо працювати з вірою та відданістю».

Ця нагорода стала визнанням багаторічної праці десятків людей, які за тисячі кілометрів від України продовжують допомагати захисникам, підтримувати українську громаду та наближати перемогу. Вона вкотре підтвердила: океани безсилі розділити людей, яких об’єднує любов до України та спільна відповідальність за її майбутнє.