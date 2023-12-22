У Тернополі ВПО з Луганщини, які мають інвалідність, можуть отримати гумдопомогу

У хабі для ВПО в Тернополі переселенці з Луганщини, які є особами з інвалідністю, можуть одержати продуктові набори.

Про це повідомляє Луганська ОВА.

«З 20 грудня ВПО з нашого регіону, які є особами з інвалідністю віком від 19 до 59 років та зареєстровані в хабі Сєвєродонецької громади у місті Тернопіль, надаються відповідні пакунки з продуктами», — поінформували в адміністрації.

При собі необхідно мати довідку ВПО, паспорт та документ, що посвідчує право на отримання

Де і коли:

Адреса: вул. Грушевського, 5.

Графік роботи: понеділок — п’ятниця з 10:00 до 15:00.

Телефон: +38095 217 10 68.