У Тернополі ВПО з Луганщини, які мають інвалідність, можуть отримати гумдопомогу
У хабі для ВПО в Тернополі переселенці з Луганщини, які є особами з інвалідністю, можуть одержати продуктові набори.
Про це повідомляє Луганська ОВА.
«З 20 грудня ВПО з нашого регіону, які є особами з інвалідністю віком від 19 до 59 років та зареєстровані в хабі Сєвєродонецької громади у місті Тернопіль, надаються відповідні пакунки з продуктами», — поінформували в адміністрації.
При собі необхідно мати довідку ВПО, паспорт та документ, що посвідчує право на отримання
Де і коли:
- Адреса: вул. Грушевського, 5.
- Графік роботи: понеділок — п’ятниця з 10:00 до 15:00.
- Телефон: +38095 217 10 68.