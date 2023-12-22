16:14 | 22.12.2023
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Новини Тернополя 

У Тернополі ВПО з Луганщини, які мають інвалідність, можуть отримати гумдопомогу

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У хабі для ВПО в Тернополі переселенці з Луганщини, які є особами з інвалідністю, можуть одержати продуктові набори.

Про це повідомляє Луганська ОВА.

«З 20 грудня ВПО з нашого регіону, які є особами з інвалідністю віком від 19 до 59 років та зареєстровані в хабі Сєвєродонецької громади у місті Тернопіль, надаються відповідні пакунки з продуктами», — поінформували в адміністрації.

При собі необхідно мати довідку ВПО, паспорт та документ, що посвідчує право на отримання

Де і коли:

  • Адреса: вул. Грушевського, 5.
  • Графік роботи: понеділок — п’ятниця з 10:00 до 15:00.
  • Телефон: +38095 217 10 68.

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