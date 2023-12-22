На Тернопільщині вимагають через суд повернути громаді земельну ділянку з двома ставками, вартістю 434 млн грн

Прокурори Бучацької окружної прокуратури звернулись з позовом до суду про визнання недійсними договорів оренди земельної ділянки водного фонду та водного об’єкта і повернення їх у володіння та користування органу місцевого самоврядування у Чортківському районі.

Прокурорами встановлено, що на підставі укладених договорів приватному агропромисловому підприємству передано в оренду на 10 років для рибогосподарських потреб земельну ділянку площею майже 6,4 га з розташованим на ній водним об’єктом-двома ставками площею 1,1 га та 1,6 га.

Однак, в порушення ч. 2 ст. 124 Земельного кодексу України, передача в оренду відбулась без застосування конкурсної процедури. Відтак прокуратура звернулась з позовом до суду.

Господарським судом Тернопільської області відкрито провадження у справі.