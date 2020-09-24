11:31 | 24.09.2020
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Новини Тернополя 

У Тернополі врятували жінку, яка наковталася клофеліну

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таблетки

 22 вересня медики швидкої  виїжджали о пацієнтки із суїцидальними нахилами. Про це повідомляє Михайло ДЖУС, головний директор Центру Центру екстреної медичної допомоги  Тернопільщини.

Так, о 21.42 бригада швидкої побувала на вул. Березовій у Тернополі, де рятували 42-річну жінку від передозування клофеліном. За словами потерпілої, вона помилково ковтнула 20 таблеток клофеліну. Після оперативно наданої медичної допомоги пацієнтку залишено вдома, оскільки від госпіталізації вона відмовилася.

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