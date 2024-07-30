Вони боролися за життя і не тільки за своє, а і за всіх українців, але їх вбили. У музеї національно-визвольної боротьби згадали та вшанували пам’ять загиблих українських військовополонених під Оленівкою. Згадали 53 загиблих Героїв.

Їх утримували в полоні, використовували, як робочу сили, обіцяли повернути додому. А потім у бараці на території Волноваської виправної колонії №120, в якому перебували наші військовополонені, росіяни вчинили вибух. Внаслідок нього 130 полонених було поранено, 53 вбито.

“Це питання пам’яті, так це питання пам’яті, яке цивілізоване суспільство має супроводжувати. І кожна людина, яка загинула у війні, зараз ми говоримо вже про українсько-російсько війну повинна бути належним чином згадана, пошанована”, – зазначив Володимир Ханас, голова Тернопільської кінокомісії.

Українська Гельсінська спілка з прав людини, Спільнота Родин Оленівки, Регіональний центр прав людини та Медійна ініціатива за права людини добиваються притягнення Російської Федерації у Міжнародному кримінальному суді за теракт в Оленівці.