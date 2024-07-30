​​У Заліщиках рятувальники ліквідували масштабну пожежу житлової будівлі

29 липня о 21:50 на номер екстреного виклику «101» надійшло повідомлення про пожежу двоповерхового житлового будинку з гаражними приміщеннями на вул. Бандери у місті Заліщики.

На виклик направлено черговий караул 15-ї державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю до місця події встановлено, що горить покрівля багатоквартирного житлового будинку та дерев’яні прибудови на загальній площі 500 м.кв.

Керівником гасіння пожежі оголошено підвищений номер виклику та одночасно з гасінням організовано рятування мешканців будинку. Додатково до місця пожежі направлено резервний караул 15-ї ДПРЧ (м.Заліщики), черговий караул 6-ї ДПРЧ (м.Чортків), місцеві пожежні команди с. Торське та сел. Товсте Чортківського району, мобільну оперативну групу Чортківського районного управління та співробітників оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у Тернопільській області. Всього до гасіння залучено 6 од. техніки та 24 чол. особового складу.

29 липня о 22:52 пожежа локалізована на площі 500 м.кв. Ліквідована – 30 липня о 00:16.

Завдяки злагодженим та організованим діям вогнеборців під час гасіння врятовано 5 людей які перебували на другому поверсі, 3 сусідні будівлі та 1 легковий автомобіль.

Постраждалих внаслідок пожежі немає. Обставини надзвичайної події та суму матеріальних збитків з’ясовують.