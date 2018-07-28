Загинув в ДТП, – стали відомі подробиці смерті тернополянина Андрія Стойка (Сокола)

Тернопільський боєць Андрій Стойко (Сокіл) загинув в ДТП під час виконання службових обов’язків у Київській області.

Як з’ясувалося, випадок трапився 22 липня у селі Петропавлівська Борщагівка.

За даними прес-служби нацполіції, наряд групи реагування патрульної поліції Києво-Святошинського відділу поліції намагався зупинити водія скутера, який порушив ПДР. Однак правопорушник законну вимогу поліцейських про зупинку проігнорував і продовжив рух, наражаючи інших учасників дорожнього руху на небезпеку.

Поліцейські включили проблискові маячки, звуковий сигнал і почали переслідування водія-порушника. Однак водій службової автівки не впорався з керуванням і авто з проїжджої частини знесло у рівчак. У результаті один правоохоронець загинув, ще один отримав травми.

Андрій Стойко активний учасник подій Революції Гідності. У 2014-році чоловік у числі перших добровольців вирушив на Схід захищати суверинітет та цілісність рідної країни, разом з усіма пройшов чимало гарячих точок на лінії зіткнення, Іловайськ.

І з гідністю продовжував службу у лавах Національної поліції України.

5 липня йому виповнилося 27 років…

Поховають Андрія Стойка наступного тижня на рідній Тернопільщині.