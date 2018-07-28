Загинув в ДТП, – стали відомі подробиці смерті тернополянина Андрія Стойка (Сокола)
Тернопільський боєць Андрій Стойко (Сокіл) загинув в ДТП під час виконання службових обов’язків у Київській області.
Як з’ясувалося, випадок трапився 22 липня у селі Петропавлівська Борщагівка.
За даними прес-служби нацполіції, наряд групи реагування патрульної поліції Києво-Святошинського відділу поліції намагався зупинити водія скутера, який порушив ПДР. Однак правопорушник законну вимогу поліцейських про зупинку проігнорував і продовжив рух, наражаючи інших учасників дорожнього руху на небезпеку.
Поліцейські включили проблискові маячки, звуковий сигнал і почали переслідування водія-порушника. Однак водій службової автівки не впорався з керуванням і авто з проїжджої частини знесло у рівчак. У результаті один правоохоронець загинув, ще один отримав травми.
Андрій Стойко активний учасник подій Революції Гідності. У 2014-році чоловік у числі перших добровольців вирушив на Схід захищати суверинітет та цілісність рідної країни, разом з усіма пройшов чимало гарячих точок на лінії зіткнення, Іловайськ.
І з гідністю продовжував службу у лавах Національної поліції України.
5 липня йому виповнилося 27 років…
Поховають Андрія Стойка наступного тижня на рідній Тернопільщині.