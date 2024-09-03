Вспомогательные репродуктивные технологии: что у них нужно знать бесплодным семьям

Большинство семей мечтают о рождении здорового ребенка или нескольких детей. К сожалению, из-за бесплодия не все могут испытать радости материнства. Если посмотреть данные ВОЗ, то с этой проблемой сталкивается каждая шестая женщина. Показатели в Украине ухудшаются с каждым годом. Основная причина — война. Из-за сильных стрессов, депрессий, обострения хронических заболеваний, длительного расставания мужей с женами, а также из-за несвоевременного обращения к специалистам, качество генетического материала снижается.

Какой бы сложной ситуация ни была, из нее есть выход — поликлиника «Гармония здоровья» предлагает ряд вспомогательных репродуктивных методов. Они помогут вылечить не только женское, но и мужское бесплодие.



Какими бывают ВРТ

Чтобы бездетная пара смогла ощутить радость материнства и отцовства, современные клиники используют несколько технологий. Самая популярная — ЭКО. Слияние мужской и женской клетки происходит в пробирке. Процедура безопасная и в плане лечения бесплодия считается самой эффективной.

Экстракорпоральное оплодотворение имеет и другие плюсы:

рождение здорового малыша — перед процедурой материал исследуют, поэтому дети с серьезными генетическими и хромосомными заболеваниями практически не появляются на свет;

возможность оплодотворения после 40 лет;

Обратите внимание! Генетический материал можно взять в раннем возрасте и заморозить его. Когда пара решится на рождение ребенка, никто не запрещает его использовать.

есть шансы родить сразу двух детей;

возможность стать мамой даже при отсутствии партнера.

Среди недостатков — высокая стоимость.

Внутриматочная инсеминация (ВМИ) — еще один вид ВРТ. Яйцеклетку оплодотворяют спермой мужа или донора. Минимальное вмешательство в организм женщины — основное преимущество процедуры. Такой метод оплодотворения рекомендуется, если по медицинским показателям у пары все в норме, а беременность не наступает.

Если вас интересует искусственная инсеминация, цена указана в прайсе на сайте https://harmony-health.com.ua/ru/service/reproduktolohiiy/iskusstvennaya-inseminatsiya/. Вы также можете связаться с клиникой, воспользовавшись указанным телефонным номером.

ICSI оплодотворение — инъекция сперматозоида в ооцит. Такую процедуру рекомендуют тем, у кого слабая активность сперматозоидов или наблюдается их низкая концентрация, а также парам, которые использовали ЭКО, но результаты были нулевыми. ИКСИ подходит тем, у кого в семенной жидкости много клеток с патологиями или наблюдается большое количество антиспермальных тел.

Если при использовании нескольких технологий не удается забеременеть, тогда — суррогатное материнство. Женщина-донор на добровольной основе соглашается выносить ребенка для чужой семьи, которая сдает свои генетические материалы для оплодотворения.

Вспомогательные репродуктивные технологии — надежда для тех, кто мечтает о ребенке, но по каким-то причинам не может его иметь. Такие методики не только меняют жизнь людей, они позволяют формировать будущее, полное возможностей и надежд.