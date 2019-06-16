У Тернополі погода встановила історичний рекорд

Як повідомили «Погляду» в обласному центрі з гідрометеорології минулої доби, 15 червня, в на Тернопільщині спостерігалася суха жарка погода з максимальними температурами повітря вдень 30 – 32º тепла. В м. Тернополі був перекритий історичний максимум температури повітря на цю добу і становив 29,9отепла.

На наступну добу прогноз погоди буде наступний:

мінлива хмарність, вночі місцями, вдень по всій території короткочасні дощі, вночі та вранці слабкий туман;

вдень грози, подекуди град; вітер північно – західний, 7 – 12 м/с;

температура повітря вночі 15 – 20º тепла, вдень 24 – 29º тепла.

«Погляд», в свою чергу, нагадує правила безпеки, яких необхідно дотримуватись під час спеки.

Як поводитись піж час спеки на вулиці?

Перш за все, тримайтеся подалі від сонця з 13.00 до 16.00 год. – у цей час промені падають під прямим кутом, що практично мрже спричинити сонячний удар, якщо перебувати на вулиці. Також варто скоротити фізичну активність на вулиці. Якщо ж любите бігати, то краще перенести ці заняття з вулиці в фітнес-клуб, обладнаний кондиціонерами.

Як поводитись під час спеки вдома?

Якщо в квартирі немає кондиціонера, але є балкон, можна намочити простирадло холодною водою і повісити її перед балконними дверима. Повітря, що потрапляє в кімнату, стане охолодженим і вологим – дихати буде легше.

Давній метод, яким користувалися в Індії англійці: купуйте кілька пакетів льоду або зробіть їх самі, і поставте шматок льоду перед вентилятором, що працює, – як мінімум зможете встигнути заснути в прохолодній кімнаті.

Перевірте, при якій температурі потрібно зберігати в будинку ліки. Багато з них псуються при високих температурах, і їх краще перенести з аптечки в холодильник.

Пам’ятайте, що ваші домашні тварини страждають не менше за вас: регулярно додавайте в їх миски з водою кубики льоду.

Їжа та напої під час спеки.

Не пийте алкогольних напоїв.

Не обмежуйте споживання води і соків.

Якщо хочете зменшити споживання морозива, приготуйте інші заморожені закуски.

Скоротіть споживання білкової їжі і цукру. Процес засвоєння такої їжі пов’язаний з виділенням тепла.

Одяг у спеку

Не носіть тісний одяг та одяг з ненатуральних тканин – не ускладнюйте роботу власного тіла.

Сонячні окуляри від спеки вас не врятують, зате захистять чутливі зіниці очей.

Тіло у спеку

Припиніть користуватися косметикою або, якщо не можете, хоча б скоротіть кількість. Не забивайте пори – вони покращують терморегуляцію. До того ж, у таку спеку бактерії розмножуються швидше – тримайте обличчя в чистоті.

Приймайте душ кілька разів на день, також – прохолодні ванни.

За 10-15 днів організм адаптується, і спека переноситься легше. Якщо ви хочете спробувати встигнути акліматизуватися, потрібно проводити на вулиці під сонцем не менше двох годин на день; а коли перебуваєте під сонцем, пийте воду кожні 15 хвилин, причому з кожним разом збільшуйте кількість (один ковток, через 15 хвилин два ковтки, ще через 15 хвилин три ковтки і т.д.).