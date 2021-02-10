Петро Гадз разом з відомим італійським аграрієм інвестують 25 млн євро у сад на території Золотопотіцької ОТГ
Йдеться про 500 гектарів саду, у який інвестують 25 мільйонів євро. Такий крок дозволить забезпечити роботою жителів громади, а також дасть чималі надходження до місцевого бюджету.
Петро Іванович Гадз каже, із проханням залучити інвестиції у Золотопотіцьку ОТГ до нього звернувся голова громади Михайло Прокіпчук.
– Михайло Дмитрович попросив у мене допомоги, аби Золотопотіцька ОТГ стала економічно сильною – створила нові робочі місця, виготовляла продукцію та поповнювала свій бюджет. Він каже: «Петре, чи знаєш когось, хто б інвестував у нашу громаду?». Я одразу звернувся до свого колеги Андреаса з Італії. Він відгукнувся й прилетів до нас у таку сніжну погоду. Ми вирішили створити у Золотопотіцькій громаді спільний проект – інвестувати в посадку 500 гектарів саду 25 мільйонів євро, – розповів Петро Гадз.
Директор Vitafrut Societa Agricola SRL Андреас Обкірчер відзначив, що Петро Іванович Гадз – надійний партнер, а це надзвичайно важливо у бізнесі.
– У першу чергу я дякую Вам, Петре Івановичу. Вже більше семи років ми знаємо один одного. Я впевнений, що з вами можна робити хорошу роботу. Коли я приїхав сюди, то впевнився у цьому. Бачу у Вас серйозну персону, надійну людину, а це дуже важливо для нашої співпраці. Впевнений, що ми разом створимо успішне підприємство, – наголосив італієць.
Голова Золотопотіцької ОТГ Михайло Прокіпчук підкреслив, що новостворене підприємство покращить якість життя у громаді.
– Дякую Петру Івановичу за те, що відгукнувся на моє прохання та проявив таку ініціативу. Я бачу, що Ви – серйозні та досвідчені партнери. Думаю, що проект, який ми сьогодні започаткували, буд в силі. Золотопотіцька громада з кожним днем нарощуватиме темпи розвитку, – зазначив Михайло Прокіпчук.