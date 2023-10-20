Не так мріяв повернутись Михайло Гончар додому з війни, – знову трагічні новини у Бережанах



І знову трагічні новини у Бережанах. Повідомляє Перший відділ Тернопільського РТЦК СП.

Не так мріяв повернутись Михайло додому з війни. Усі будували плани на майбутнє: діти мали бажання про найшвидшу зустріч із батьком, дружина, мати та рідні, хвилюючись щодня за його життя, просили у Бога про повернення додому, близькі, друзі хотіли разом відсвяткувати Перемогу. Але війна внесла свої корективи у життя не лише сім’ї ГОНЧАР, вона щохвилини приносить горе, біль, жахіття в сім’ї тисячі українців.

19.10 2023 року помер солдат ГОНЧАР Михайло Васильович, 08.04.1972 року народження. Помер, залишивши після себе лише хороші і теплі спогади. Михайло надихав своєю щирістю і позитивом, був прикладом для своїх дітей. Він був хорошою, чуйною людиною, гідним батьком, чоловіком, братом, сином, другом…

Перший відділ Тернопільського РТЦК та СП висловлює щирі співчуття рідним та близьким захисника Михайла ГОНЧАРА.

Вічна пам’ять!

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