У Тернополі викрили наркоторговців, які щомісяця продавали по пів кілограма амфетаміну

Злочинна група у Тернополі організувала виготовлення і збут психотропної речовини – амфетаміну.

Згідно оперативної інформації, щомісяця зловмисники реалізовували близько пів кілограма небезпечного «товару», вартість якого за цінами чорного ринку перевищує 200 тисяч гривень.

За попередніми даними слідства, кілька жителів обласного центру облаштували у власних помешканнях дві підпільні нарколабораторії, у яких виготовляли амфетамін. Готову продукцію вони збували дрібними партіями в середовищі наркозалежних осіб.

Під час обшуків за місцями проживання зловмисників правоохоронці вилучили: готовий до реалізації амфетамін, прекурсори, що використовуються для синтезу психотропних речовин, лабораторне обладнання (холодильники, колби, мензурки тощо), реагенти, які використовувалися під час виготовлення стимуляторів.

Вилучені предмети і речовини направлено на експертизу.

Наразі двом наркоторгівцям повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Також їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у сумі 198 тис грн кожному.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до діяльності угрупування.

Заходи з викриття і припинення протиправної діяльності поліцейські проводили спільно зі співробітниками УСБУ в області та за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.

Джерело: ГУНП в Тернопільській області