У Тернополі з метою недопущення перегріву квартир й перевитрати газу гарячу воду подаватимуть за зміненим графіком

КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» повідомляє, що у зв’язку із прогнозованим потеплінням та з метою недопущення перегріву квартир й перевитрати газу, 26 березня гаряча вода буде подаватися за оновленим графіком: з 07:00 до 11:00 год. та з 16:00 до 23:00 год.

Звертаємо увагу, мешканці будинків, які отримують гарячу воду від котелень, що на вул. Галицькій, 40; вул. Купчинського, 14 та вул. Живова, 12, гаряча вода буде подаватися без змін.

Нарахування буде здійснюватися за фактично отриману послугу.

КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» просить вибачення за тимчасові незручності.