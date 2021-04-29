На Тернопільщині на сміттєзвалищі виявили мертве немовля

Тіло новонародженого хлопчика на Борщівському сміттєзвалищі 29 квітня близько 13:00 виявили працівники комунального підприємства.

Про це вони одразу повідомили в місцеве відділення поліції. На місце події виїжджала слідчо- оперативна група.

Під час огляду виявили, що немовля було загорнуте в дитячу ковдру. Працівники поліції з’ясовують деталі смерті дитини і звертаються за допомогою до місцевих мешканців.

Якщо комусь відомі жінки, які перебували на останніх місяцях вагітності або родили, а дитини нема, повідомити на лінію “102” або за номерами: (03541) 2-12-45, (098) 750 83 85, (096) 82 69 993.

Можливо хтось з рідних впізнає ковдру. Будь-яка інформація може допомогти встановити особу жінки, яка викинула на сміття власне немовля. Анонімність гарантується.