Шпалери для стін — популярний та зручний оздоблювальний матеріал

Одним з найпростіших і доступних способів швидкого перетворення інтер’єрів є шпалери для стін. Завдяки необмеженому вибору малюнків та багатої колірної гами вони не втрачають популярності протягом десятиліть. Сучасний варіант оздоблення стін дозволяє замаскувати незначні нерівності стін, а при правильному виборі типу полотен і від проникнення вологи. Широкий асортимент кольорів та принтів, простота наклеювання та можливість багаторічної експлуатації без втрати привабливого зовнішнього вигляду робить шпалери незамінним матеріалом для оздоблення житлових та офісних приміщень, ресторанів, кафе та торгових залів.

Види шпалер для стін

Ринки оздоблювальних матеріалів пропонують безмежний вибір рулонних покриттів стінових поверхонь житлових та спеціалізованих будівель, але до покупки слід ретельно готуватися. У каталозі шпалер, наприклад https://decoratorskyi.com/shpaleri, обов’язково вказують особливості кожної позиції. Можна замовити шпалери:

Паперові вони найдоступніші за ціною та екологічно чисті. Відмінний варіант для обробки сухих житлових приміщень спальні, вітальні або дитячої кімнати, що добре провітрюються та опалюються. Матеріал складно очистити від забруднень, він боїться зайвої вологи та прямих сонячних променів. Флізелінові утворюються накаткою барвистого шару на флізелінову основу. При наклеюванні клейові склади наносяться тільки на стіну, тому полотна не просочуються вологою та не деформуються у процесі роботи. Після висихання можуть замаскувати незначні нерівності стін. Деякі різновиди легко переносять багаторазове фарбування. Вінілові не бояться вологи та прямих сонячних променів. Їх виготовляють нанесенням спіненого або щільного вінілу на флізелінову основу. Технологія дозволяє виготовляти полотна з рельєфним тисненням, що імітує цегляну кладку, флористичні орнаменти, етнографічні елементи або природний камінь. До категорії ексклюзивних брендових шпалер відносять вінілові шпалери з шовкографією. Вони виготовлені гарячим тисненням. Поверхня нагадує приємну на дотик шовкову тканину. Матеріал відрізняється екологічною чистотою та зносостійкістю. Бамбукові шпалери забезпечують звукоізоляцію та зберігають тепло.

Як вибрати шпалери?

Шпалери завжди вибирають для оздоблення конкретного приміщення. Слід враховувати конфігурацію кімнати, висоту стель, освітленість, тип основи, на яку наклеюватимуться полотна, вологість, наявність опалення та масу інших факторів.

Для маленьких кімнат краще підібрати покриття світлих відтінків. Полотна з великим малюнком мають привабливий вигляд у просторих задах. При цьому не обов’язково використовувати один тип шпалер. Можна створити імітацію панно на одній зі стін або умовно поділити кімнату на функціональні зони полотнами різного кольору, фактури або малюнка.

Ціна на шпалери для стін залежить від використовуваних матеріалів, параметрів полотна, типу друку, складності малюнка та популярності бренду. Вартість полотен з дизайнерським орнаментом зазвичай дорожча за однотонні класичні варіанти. Кожен вид має унікальні особливості. Вибирайте той, що найбільше відповідає вашим бажанням.