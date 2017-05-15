У Тернополі за вихідні спіймали 10 п’яниць за кермом

Упродовж суботи-неділі патрульні поліцейські оштрафували 10 водіїв, які керували транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння.

Рекордсменом став 27-річний водій ВАЗ 2107. Результат драгера 1,83 проміле, що майже у 10 разів перевищує допустиму норму.

На правопорушників патрульні склали відповідні адмінматеріали.

Управління патрульної поліції Тернополя застерігає тернополян не сідати за кермом напідпитку і не наражати своє життя на небезпеку. Як свідчить статистика левова частка ДТП трапляється саме за участю водіїв у стані алкогольного сп’яніння