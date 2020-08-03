У Тернополі заборонено рух громадського транспорту, діяльність ТРЦ, кафе та ресторанів, – поліція

3 3 серпня, набрали чинності нові правила адаптивного карантину. Зокрема, міста і райони розподілено на чотири зони в залежності від епідеміологічної ситуації – зелену, червону, помаранчеву і жовту. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в п’ятницю, 31 липня.

В червоній зоні, у яку потрапив обласний центр Тернопіль, вводяться додаткові обмеження – заборонена робота громадського транспорту; закладів освіти, діяльність ТРЦ, кафе та ресторанів. До помаранчевої зони потрапили райцентр Бережани та увесь Бучацький район. Там заборонена діяльність спортзалів, хостелів, туристичних баз, дитячих таборів, розважальних закладів, ресторанів у нічний час, планові госпіталізації в лікарнях та діють обмеження для масових заходів: одна людина на 20 кв. м та не більш як 100 осіб, – кажуть у поліції Тернопільської області.

У жовту зону потрапили Бережанський, Гусятинський, Козівський, Лановецький та Чортківський райони. Тут діє заборона на відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку. Як розповів заступник начальника Управління превентивної діяльності Василь Дідух, працівники поліції проводять заходи превентивної діяльності: спілкуються з суб’єктами господарювання щодо забезпечення дотримання встановлених обмежень. Нагадаємо, санкція статті 44-3 КУпАП – порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм – передбачає покарання у вигляді накладення штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Поліцейські закликають громадян дотримуватися обмежувальних умов адаптивного карантину.