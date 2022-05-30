У Тернополі заплановано провести поточний ремонт дороги на понад десяти вулицях

При належних погодних умовах у Тернополі цього тижня продовжиться виконання поточного ремонту дорожнього покриття на проїжджих частинах вулицях.

Так, з 20 травня по 10 червня заплановано локально оновити верхній шар асфальтобетону за адресами: вул. Транспортна, вул. Ярмуша, вул. Бригадна, вул. Мирна, вул. Золотогірська, вул. Тернопільська, вул. Далека, вул. Юності, вул. Орлика, вул. Юрчака, вул. Коцюбинського.

Продовжується ремонт дороги і на вулицях Замонастирській (від вул. Стецька до вул. Гайової) та Андрея Шептицького (в межах моста через р. Серет). У зв’язку з цим проїзд вказаними вулицями тимчасово обмежений.

Впродовж вихідних працівники підрядної організації провели асфальтування також на вулицях: В. Стуса, Сахарова, Лозовецька.